Порошенко поблагодарил США за новые санкции против России

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил Соединённые Штаты за введение новых санкций в отношении России. Об этом он написал в Twitter после встречи с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.

«Благодарен за полную поддержку США в Совете Безопасности ООН и продолжение политики санкций против России», — говорится в сообщении.

По словам Порошенко, они с Тиллерсоном договорились о координации в сфере обороны и безопасности.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине.