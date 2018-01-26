Порошенко поблагодарил США за новые санкции против России

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Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил Соединённые Штаты за введение новых санкций в отношении России. Об этом он написал в Twitter после встречи с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.

«Благодарен за полную поддержку США в Совете Безопасности ООН и продолжение политики санкций против России», — говорится в сообщении

По словам Порошенко, они с Тиллерсоном договорились о координации в сфере обороны и безопасности.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине.

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