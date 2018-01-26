США расширили санкции в отношении России из-за ситуации на Украине

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RT
Минфин США расширил санкции в отношении России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что решение о введении новых ограничительных мер было принято в связи с ситуацией на Украине. В документе говорится, что в санкционный список попал 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.
США расширили санкции в отношении России из-за ситуации на Украине
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

В ведомстве отметили, что по ещё 12 компаниям санкции уточнены.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва незамедлительно ответит на новые санкции США, если они всё-таки будут введены.

В декабре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что в Кремле обеспокоены дискуссией в США о новых санкциях против России.

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