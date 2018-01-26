США расширили санкции в отношении России из-за ситуации на Украине

Минфин США расширил санкции в отношении России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что решение о введении новых ограничительных мер было принято в связи с ситуацией на Украине. В документе говорится, что в санкционный список попал 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.

РИА Новости

© Григорий Сысоев