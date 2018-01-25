В МИД России рассказали об ответных действиях в случае введения новых санкций США

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Москва незамедлительно ответит на новые санкции США, если они всё-таки будут введены. Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Необходимо дождаться развития событий с точки зрения объявления американцами тех или иных решений. А отвечать мы, безусловно, будем», — отметил дипломат.

По его словам, прорабатывается несколько вариантов реагирования на возможные ограничения.

«А все опции ответа будут на столе у президента Российской Федерации, когда и если дойдёт до необходимости отвечать не только вербально, но и материально», — добавил Рябков.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что возможное расширение со стороны Соединённых Штатов антироссийских санкций не останется без ответа.

При этом ранее американский посол в Москве Джон Хантсман заявил, что публикация доклада о санкциях против России не подразумевает их автоматического введения.

Доклад о введении новых санкций против России будет подготовлен к 29 января.

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