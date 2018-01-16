Посол США в Москве: публикация доклада о санкциях к 29 января не подразумевает их введения

Американский посол в Москве Джон Хантсман заявил, что публикация доклада о санкциях против России не подразумевает их автоматического введения.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это доклад, а не новые санкции. Некоторые сообщают о новых санкциях, но нет. Речь идёт о законе, который был принят шесть месяцев назад. Так что это просто выполнение закона, принятого полгода назад. Ничего нового», — сказал посол.

Ранее Хантсман проинформировал, что доклад американской администрации о введении новых санкций против Москвы будет подготовлен к 29 января.