СМИ: Под новые американские санкции против России могут попасть 50 человек

США могут ввести новые санкции в отношении 50 российских чиновников, «приближённых к высшему руководству» страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в государственных органах Соединённых Штатов.

Отмечается, что данные меры могут быть введены согласно нормам закона «О противодействии противникам США посредством санкций».

В законе уточняется, что в период до 29 января 2018 года Министерство финансов США должно представить конгрессу отчёт о том, каких российских чиновников и бизнесменов следует считать «приближёнными к власти».

По словам одного из источников издания, так называемый «кремлёвский доклад» будет подготовлен в срок.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что ведомство работает над санкциями в отношении России в соответствии с законопроектом, подписанным американским президентом Дональдом Трампом.