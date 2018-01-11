Мнучин: Минфин США в ближайшее время объявит о новых санкциях против России

Министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме заявил, что министерство работает над санкциями в отношении России в соответствии с законопроектом, подписанным президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом в прошлом году.

«Как мы уже говорили, мы работаем над ними. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, на чём мы сконцентрированы», — заявил Мнучин.

2 августа 2017 года стало известно, что Трамп подписал пакет антироссийских санкций, одобренный конгрессом США. Сам глава Белого дома заявил, что закон содержит ряд «неконституционных мер».

В январе 2018 года заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин заявил, что ведомство собирается к концу месяца выработать свои предложения относительно ужесточения антироссийских санкций.