Мнучин: Минфин США в ближайшее время объявит о новых санкциях против России

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Министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме заявил, что министерство работает над санкциями в отношении России в соответствии с законопроектом, подписанным президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом в прошлом году.

«Как мы уже говорили, мы работаем над ними. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, на чём мы сконцентрированы», — заявил Мнучин.

2 августа 2017 года стало известно, что Трамп подписал пакет антироссийских санкций, одобренный конгрессом США. Сам глава Белого дома заявил, что закон содержит ряд «неконституционных мер».

В январе 2018 года заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин заявил, что ведомство собирается к концу месяца выработать свои предложения относительно ужесточения антироссийских санкций.

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