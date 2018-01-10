В Госдепе рассказали о разработке идеи по ужесточению санкций в отношении России
Заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин заявил, что ведомство собирается к концу текущего месяца выработать свои соображения относительно ужесточения антироссийских санкций.
Об этом сообщает ТАСС.
Данное заявление Голдстин сделал на регулярном брифинге для журналистов.
«Да, это всё ещё временные рамки», — сказал он, отвечая на вопрос о планах ведомства представить своё видение ужесточения ограничительных мер против России, согласно утверждённому «Закону о противодействии противникам Америки посредством санкций».
Отмечается, что правовой акт был принят в правительстве США, а в августе подписан американским лидером Дональдом Трампом.
Ранее глава МИД Австрии заявила, что санкции Запада против России не сработали.
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