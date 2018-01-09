Глава МИД Австрии заявила, что санкции Запада против России не сработали

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Западу не удалось ослабить российскую нефтяную индустрию санкциями. Об этом в интервью Kurier заявила глава МИД Австрии Карин Кнайссль.

По её словам, санкции не сработали.

«Я могу прямо сейчас представить вам мини-доклад о международном праве и тем самым напомнить, что единственными санкциями, при помощи которых удалось добиться результата, были спортивные санкции против ЮАР», — отметила Кнайссль.

Подробности — в материале ИноТВ.

Ранее глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр выразил надежду, что экономические санкции, введённые Евросоюзом в отношении России, в перспективе могут быть сняты.

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Санкции
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