Чижов прокомментировал возможность отмены санкций ЕС против России

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов полагает, что существует вероятность отмены антироссийских санкций ЕС в 2018 году.

«Я не хотел бы заниматься прогнозированием и тем более гаданием. Вероятность есть. Насколько она велика, покажет наступающий год», — отметил он в интервью газете «Известия».

По мнению постпреда, для пересмотра санкционной политики необходимо накопить достаточно «политической воли».

«Когда политической воли окажется достаточно, чтобы переломить ход событий, предсказать не возьмётся никто. Для того, чтобы это произошло скорее раньше, чем позже, мы и работаем», — пояснил дипломат.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что изменение курса Евросоюза в отношении России в обозримом будущем представляется возможным.