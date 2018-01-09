Глава МИД Австрии: санкции Запада дали осечку в России

При помощи штрафных мер Западу и прежде всего США не удалось ослабить нефтяную индустрию России, заявила в интервью Kurier новый министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По её словам, антироссийские санкции оказались неэффективным инструментом и элементарно не сработали.

При помощи санкций против России Западу и в первую очередь Соединённым Штатам не удалось ослабить российскую нефтяную индустрию, заявила в интервью австрийской газете Kurier новый министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Санкции просто-напросто не сработали», — констатировала глава австрийского внешнеполитического ведомства.

«Я могу прямо сейчас представить вам мини-доклад о международном праве и тем самым напомнить, что единственными санкциями, при помощи которых удалось добиться результата, были спортивные санкции против ЮАР», — добавила Карин Кнайсль.

В интервью Kurier министр иностранных дел Австрии также одобрила решение Москвы начать военную операцию в Сирии в 2015 году.

«Российская интервенция 30 сентября 2015 года была согласована с несколькими государствами, в том числе с Китаем, Ираном, Ираком и Соединёнными Штатами. Благодаря интервенции, помимо прочего, удалось остановить наступление «Исламского государства»* на Латакию», — отметила Карин Кнайсль.

«Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура и его заместитель предупреждали, что в случае прорыва ИГ в Латакию сотни тысяч, скорее всего, отправятся оттуда вплавь через Средиземное море (в Европу. — ИноТВ). В 2015 году ИГ пошло в масштабное наступление. Тогда я заявила, что российская интервенция добавит динамики решению конфликта в Сирии. Сейчас же мы можем констатировать, что именно это и случилось», — подчеркнула новая глава МИД Австрии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.