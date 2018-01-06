Австрийский политик: в союзе с Россией Европа была бы непобедимой

Вместо того чтобы «воевать» с Россией, ЕС необходимо вести независимую от США политику и «шаг за шагом сближаться с Москвой», заявил в интервью Kurier глава федеральной экономической палаты Австрии Кристоф Ляйтль. В союзе с Кремлём Европа была бы «непобедимой» на мировом рынке, и именно поэтому Вашингтон активно выступает против этого, подчеркнул политик.

«Китай перешёл в наступление во всём мире. Они заполучили страны Восточной Европы для своей стратегии шёлкового пути. В Африке Китай добывает важнейшие ресурсы. Европейцы спят. Мы воюем с Россией, вместо того чтобы заключить с ней союз», — заявил в интервью Kurier президент федеральной экономической палаты Австрии Кристоф Ляйтль.

По словам политика, Европа должна вести «самостоятельную сбалансированную политику», а не следовать за США. Россия «нарушила международное право», однако то же самое сделали и американцы. Для сближения с Россией ЕС следует отказаться от бойкота спортивных мероприятий, разрыва культурных связей и экономических санкций. При этом санкции принесли русским «пользу», отметил Ляйтль. Импорт иностранной продукции был заменён на инвестиции в отечественную.

Ущерб от санкций для Европы составляет «многие миллиарды евро». «Я бы предложил шаг за шагом разоружаться и в итоге прийти к сотрудничеству с Россией. Тогда мы были бы непобедимы в глобальном соперничестве. Поэтому американцы выступают против этого», — подытожил австрийский чиновник.