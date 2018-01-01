Министр экономики и финансов Франции надеется на снятие санкций с России

Глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью The Wall Street Journal выразил надежду на то, что экономические санкции, введённые Евросоюзом в отношении России, в перспективе могут быть сняты.

«Условия пока не позволяют нам снять или смягчить санкции, однако я по-настоящему надеюсь, что всё изменится», — подчеркнул Ле Мэр.

При этом он добавил, что, несмотря на сохранение режима санкций, Россия и Франция должны поддерживать и наращивать сотрудничество, а также готовиться к тому моменту, когда введённые ограничения будут сняты.

Ранее он заявил, что экстерриториальные санкции США создают трудности в отношениях с Россией.