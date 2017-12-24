Эксперт рассказал, почему США выгодно сохранить санкции против России

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков в беседе с RT прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о необходимости сохранения санкций против России.

«Когда есть одна страна, которая пытается сохранить гегемонию за счёт участия во всех внешнеполитических процессах всего мира, регулировать их так, чтобы они были наиболее выгодными для США, то я полагаю, что тут уже не санкции, а полноценная холодная война 2.0, которая ведётся против России», — сказал он.

Судаков также напомнил, что Госдепартамент лицензировал коммерческий экспорт стрелкового оружия Киеву.

«Вне зависимости от того, что сейчас будет происходить на юго-востоке Украины, США не ослабят санкции… Если у вас открыта лицензия на продажу оружия, то было бы вам выгодно прекращать военные действия, чтобы в регионе произошла стабилизация, Минские соглашения были выполнены, а Россия не являлась стороной конфликта?» — добавил эксперт.

Ранее Волкер заявил, что антироссийские санкции должны сохраняться.

23 декабря стало известно, что американские власти решили предоставить Украине оборонительное вооружение.

Украинский лидер Пётр Порошенко отметил, что оружие из США необходимо Киеву для «защиты украинских воинов и мирного населения».