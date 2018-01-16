Хантсман заявил, что доклад о новых санкциях США против России подготовят к 29 января

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что доклад американской администрации о введении новых санкций против Москвы будет подготовлен к 29 января.

«Сейчас у нас есть дата 29 января, люди очень активно работают над этой частью закона», — цитирует посла ТАСС.

При этом Хантсман добавил, что пока рано говорить о числе россиян, которые подпадут под новые американские санкции.

Ранее власти США заявили о подготовке новых ограничительных мер против России в соответствии с законопроектом, который был подписан американским президентом Дональдом Трампом.

Как сообщила газета «Коммерсантъ», Вашингтон может ввести санкции в отношении 50 российских граждан, приближённых к высшему руководству страны.