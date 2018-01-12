Песков заявил, что Россия не оставит без ответа санкции США

Ограничительные меры США против России не останутся без адекватного ответа Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Санкционные действия всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия. В данном случае принцип взаимности остаётся краеугольным камнем, но в какой степени — зеркальный ответ, не зеркальный — скажем так, будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что «решение будет принимать президент России».

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что в санкционный список США могут попасть 50 граждан России.

При этом Песков отметил, что в СМИ публикуются много разных списков, однако все они «оказываются ненастоящими», призвав дождаться конкретики.

«Сейчас можно предположить с большой долей уверенности, что некий список действительно будет представлен в Сенат Госдепартаментом, по крайней мере, мы такие анонсирующие заявления из Вашингтона уже слышали. Его, конечно, предстоит самым серьёзным образом проанализировать, дождаться, будет ли этот список — потому что появление как такового списка ещё не означает нового витка санкционных обменов — поэтому нужно посмотреть, что будет за список, — раз, нужно будет посмотреть, как и когда он будет формализован, и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция», — заключил пресс-секретарь.

Ранее американские власти заявили о подготовке новых санкций против России в соответствии с законопроектом, который был подписан президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет газета «Коммерсантъ», Вашингтон может ввести санкции в отношении 50 российских граждан, «приближённых к высшему руководству» страны.