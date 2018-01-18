Антонов заявил, что Москва ответит на возможное расширение санкций США против России

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что возможное расширение со стороны Соединённых Штатов антироссийских санкций не останется без ответа.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Всё сейчас зависит от решения администрации, от понимания ею того факта, что дальнейшее осложнение российско-американских отношений не отвечает и американским интересам. Хотел бы подчеркнуть: мы не оставим без ответа такие недружественные действия», — цитирует РИА Новости Антонова.

При этом ранее американский посол в Москве Джон Хантсман заявил, что публикация доклада о санкциях против России не подразумевает их автоматического введения.

Доклад о введении новых санкций против России будет подготовлен к 29 января.