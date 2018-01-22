Обязательства Украины перед МВФ превышают $12 млрд

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Совокупные долговые обязательства Национального банка и Министерства финансов Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) превышают $12 млрд. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чури.

«Обязательства Нацбанка перед МВФ составляют $7,2 млрд, а обязательства Министерства финансов перед МВФ — $4,9 млрд. В общем $12,1 млрд», — цитирует Чури агентство УНН.

Он отметил, что активы НБУ составляют $18,8 млрд, а общий размер обязательств равен $9,1 млрд. Они включают в себя кредиты МВФ, а также займы у других кредиторов.

При этом собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют почти $9,7 млрд.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Украина рассчитывает получить два транша МВФ на общую сумму $3,6 млрд.

В октябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал ФАН переговоры Украины с МВФ.

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