«Загнали себя в безвыходное положение»: почему Украина может остаться без поддержки МВФ

В Нацбанке Украины опасаются, что МВФ может досрочно свернуть финансовую программу помощи стране. Такое мнение высказал замглавы украинского регулятора Дмитрий Сологуб. Эксперты отмечают, что это уже практически произошло: последний транш был получен Киевом почти год назад. Для получения новой порции кредита МВФ требует, чтобы украинские власти не только провели ряд шоковых реформ в преддверии выборов, но и создали Антикоррупционный суд, который стал бы рычагом давления на Порошенко и его окружение, подчёркивают политологи. RT разбирался в деталях спора между Киевом и МВФ.

Замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб сообщил о возможном прекращении сотрудничества Киева с МВФ в рамках программы EFF (Extended Fund Facility). Это произойдёт в том случае, если украинская сторона не получит очередной финансовый транш до июля текущего года, пояснил Сологуб в интервью изданию «Украинские новости». Ранее предполагалось, что в 2018 году международная финансовая организация может направить Киеву два кредита на общую сумму $3,5 млрд.

«Учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится», — пояснил Сологуб.

В Нацбанке не знают, согласится ли Международный валютный фонд перечислить очередной транш в течение первого полугодия 2018 года. При этом именно сотрудничество с МВФ является одним из ключевых факторов, сдерживающих инфляцию на Украине.

«Когда мы получим транш: в первом или втором квартале — значения для инфляции особого нет. Важнее сам факт продолжения сотрудничества», — пояснил представитель регулятора.

Между тем, по мнению экспертов, Украина не справится с выплатами по госдолгу без траншей МВФ. Об этом, в частности, заявил в эфире «5 канала» глава Стратегической группы советников поддержки реформ на Украине Иван Миклош. Однако в особой поддержке МВФ Украина будет нуждаться в 2020 году, когда должна будет произвести крупные выплаты по внешнему долгу.

Сейчас же одним из камней преткновения между Киевом и МВФ стало нежелание украинских властей проводить реформы в преддверии выборов.

«Если теоретически украинское правительство за два месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит», — пояснил Сологуб.

Но вероятность того, что правительство пойдёт на такой шаг, по мнению эксперта, слишком мала.

Этап шокового реформирования

Президентские и парламентские выборы должны состояться на Украине в 2019 году. Между тем, по данным опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) в декабре 2017 года, только 6,5% респондентов готовы отдать свои голоса за Петра Порошенко.

Также по теме «Отрицать рост цен до последнего»: как Киев пытается пересмотреть газовые тарифы Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выступает за отмену льгот на газ для населения. Он предупреждает...

Результаты другого исследования, проведённого в октябре 2017 года социологической службой Центра Разумкова, показали, что уровень народного доверия Верховной раде составляет всего 13,8%, а правительству — 19,8%.

«Украинское общество уже успело пройти через этап шокового реформирования, выразившегося в повышении цен на товары, коммунальные услуги и снижении доходов, — пояснил в интервью RT руководитель украинского Центра политического и экономического анализа Александр Кава. — Соответственно, власть уже сейчас не пользуется популярностью у граждан. Поэтому продолжать закручивать гайки в преддверии выборов — не в её интересах».

Напомним, что программа Международного валютного фонда Extended Fund Facility (EFF) была одобрена в марте 2015 года. Она заменила принятую в 2014 году программу stand-by. EFF рассчитана на четыре года и подразумевает оказание кредитной поддержки в размере $17,5 млрд. Решение о выделении траншей в пределах этой суммы принимается МВФ исходя из прогресса, достигнутого Украиной при проведении реформ.

Для получения финансовой поддержки международная организация выдвигает Киеву ряд обязательных условий. Одно из них — повышение коммунальных тарифов. В МВФ считают, что прекращение государственного субсидирования в этой сфере не только создаст условия для рыночной конкуренции, но и научит украинцев бережнее расходовать природные ресурсы. Такую точку зрения, в частности, высказала в декабре 2017 года представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман.

По оценкам экспертов, за последние несколько лет тарифы на газ для населения выросли в восемь-десять раз, однако сейчас власти не решаются выполнить требование МВФ и поднять цены ещё на 20%. Такой скачок должен был произойти в октябре 2017 года в соответствии с принятым ранее правительственным постановлением. Однако власти приостановили выполнение этого документа — сегодня кабмин разрабатывает альтернативный вариант, согласно которому цены на газ для потребителей могут вырасти с апреля 2018 года приблизительно на 8%. Впрочем, эксперты не уверены в том, что МВФ устроит этот компромисс.

Помимо коммунальной реформы и повышения цен на газ МВФ настаивает на проведении украинскими властями земельной реформы: речь идёт об отмене моратория на сделки по купле-продаже сельскохозяйственных земель и запрета на продажу земли иностранцам. Хотя летом 2017 года фонд пошёл на уступки Киеву, уже в сентябре заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон снова обратился к украинским властям с призывом не затягивать с земельной реформой.

Reuters

Повышение пенсионного возраста — ещё одна непопулярная мера, к которой МВФ подталкивает украинское руководство.

Напомним, что осенью 2017 года Верховная рада одобрила пенсионную реформу в стране. Закон не повышает пенсионный возраст для всех категорий населения, но привязывает этот показатель к индивидуальному трудовому стажу. Например, граждане, проработавшие 25 лет, смогут выйти на пенсию в 60 лет, при стаже от 15 до 25 лет — в 63 года. Киевские власти предлагают увеличивать минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет постепенно, в течение десяти лет. В результате к 2028 году для того, чтобы уйти на заслуженный отдых, понадобятся 35 лет стажа.

Также закон отменяет специальные пенсии для госслужащих и судей, упраздняется и назначение пенсии за выслугу лет (исключение сделано лишь для военных и сотрудников силовых структур).

В МВФ пенсионную реформу Киева раскритиковали. Как заявил 19 января пресс-секретарь организации Джерри Райс, закон включает «определённые изъяны», которые могут придать украинской пенсионной системе неустойчивость.

Рычаг политического давления

Но наиболее острые противоречия между МВФ и Киевом возникли по вопросу формирования на Украине Антикоррупционного суда.

Коррупция — давняя проблема Украины, и после госпереворота 2014 года ситуация только ухудшилась. Согласно выводам аудиторской компании Ernst & Young, к апрелю 2017 года Незалежная возглавила рейтинг стран по уровню коррупции, в то время как ещё в 2015 году находилась на восьмом месте.

Создание Антикоррупционного суда является одним из условий, выдвинутых МФВ для продолжения сотрудничества с украинской стороной. В декабре 2017 года Пётр Порошенко внёс в Раду законопроект об Антикоррупционном суде (АКС). Однако рассмотрение парламентом законопроекта до сих пор откладывается из-за серьёзных противоречий между депутатами по этому вопросу. 18 января 2018 года Рада вновь не смогла внести документ в повестку дня.

Кроме того, инициативу Порошенко уже раскритиковали в МВФ и Всемирном банке. В письме, направленном 11 января главе администрации президента Украины, руководитель миссии МВФ для Украины Рон ван Роден представил ряд критических замечаний к законопроекту. Руководство МВФ полагает, что некоторые из положений документа не соотносятся с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, а также противоречат обязательствам Киеве в рамках программы поддержки EFF.

«Мы надеемся, что власти примут во внимание позицию МВФ, и законопроект будет доработан между чтениями в парламенте», — отметил пресс-секретарь Международного валютного фонда Джерри Райс.

Законопроектом недоволен и Всемирный банк. Организация также направила украинскому руководству письмо с требованием скорректировать документ. От Петра Порошенко требуется привести законопроект в соответствие с требованиями ВБ о предоставлении гарантий на сумму около $800 млн на поддержку ключевых реформ.

Раскритиковали законопроект и правозащитники — по мнению ряда экспертов, закон устанавливает нереалистичные квалификационные требования к кандидатам на должность судей АКС, что в будущем обернётся сокращением конкурса на эти должности. Кроме того, от Порошенко требуют расширить полномочия наблюдательного совета при суде, в который должны войти представители международных организаций и других доноров, поддерживающих реформы на Украине.

Руководитель миссии МВФ на Украине Рон ван Роден

© International Monetary Fund Follow/Flickr

Однако, по мнению Александра Кавы, несмотря на существующие разногласия,вероятность прекращения помощи МВФ Украине невелика. Эксперт полагает, что стороны попытаются найти взаимоприемлемые переговорные позиции. «Киев не готов соглашаться на шантаж фонда, который пытается не только решать финансовые вопросы, но и продавливать политические аспекты, — подчеркнул Кава. — Действительно, обслуживать госдолг без финансовых траншей Киеву будет сложно. Однако в прошлом году украинский бюджет был перевыполнен, прогноз на 2018 год тоже достаточно оптимистичный. Запасы Нацбанка Украины позволят в случае конфронтации рассчитаться по долгам».

В свою очередь, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко придерживается прямо противоположной точки зрения.

«Учитывая, что МВФ не перечисляет текущий транш уже на протяжении года, вероятность прекращения программы поддержки очень высока», — отметил эксперт в комментарии RT.

«Фонд выдвигает всё новые условия, притом что украинская сторона не выполнила ещё прежних требований и вряд ли выполнит. На сегодняшний день Украина получила транш только в ноябре 2016 и в начале 2017 года — вероятно, это было приурочено к президентским выборам в США, чтобы в этот период сохранялась спокойная ситуация. Сейчас же МВФ фактически прекратил сотрудничество с Украиной, не оказывая ей никакой финансовой поддержки на протяжении года», — подчеркнул он.

Говоря о споре вокруг создания Антикоррупционного суда, Ищенко отметил политический подтекст этих противоречий. Данная структура вряд ли рассчитана на борьбу с коррупцией, победить которую при помощи одного института просто невозможно. Как считает эксперт, речь идёт о формировании нового рычага политического давления на украинские элиты со стороны Вашингтона.

«На создании такого суда настаивают США. Дело в том, что существующая сегодня антикоррупционная прокуратура не может действовать против Петра Порошенко и его окружения, а американской стороне нужен механизм, который позволит ей взять под контроль всю украинскую политическую элиту», — добавил эксперт.

Разумеется, действующий украинский президент не заинтересован в создании подобной структуры и стремится нивелировать исходный замысел американской стороны. Однако шансов на то, что украинское руководство сможет отстоять свою точку зрения, по мнению экспертов, невелики.

«Западные структуры говорят с Киевом в тоне, не терпящем возражений, так как Украина сегодня находится в зависимом положении. Это прямое следствие полного разворота Киева на Запад при разрыве отношений с Россией. Если бы Украина сохраняла баланс во внешней политике, она могла бы рассчитывать на большую сговорчивость Запада. Однако Киев сам загнал себя в безвыходное положение», — заключил Ищенко.