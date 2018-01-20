В Нацбанке Украины допустили досрочное прекращение сотрудничества с МВФ

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Украина в середине 2018 года может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

Отмечается, что это произойдет в том случае, если Украина до июля не получит очередной транш от МВФ.

«Учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала, будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится», — цитирует Сологуба «Українські Новини».

При этом он добавил, что предоставление транша возможно только при принятии «кучи непопулярных реформ».

«Если теоретически украинское правительство за два месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит», — отметил он, добавив, что вероятность этого низкая.

Ранее пресс-секретарь Международного валютного фонда Джерри Райс раскритиковал пенсионную реформу на Украине, а также законопроект об Антикоррупционном суде.

В октябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал ФАН переговоры Украины с МВФ.

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