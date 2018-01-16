Всемирный банк может лишить Украину гарантий на сумму около $800 млн

Всемирный банк пригрозил властям Украины лишением гарантий на сумму около $800 млн из-за ситуации с законом об Антикоррупционном суде (АКС).

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на письмо, которое направила директор Всемирного банка, ответственная за украинское направление, в Верховную раду и администрацию президента.

Отмечается, что финансовую организацию не устраивает закон об АКС в редакции, предложенной президентом Петром Порошенко.

«Законопроект требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии и удовлетворял требованиям Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 млн на поддержку ключевых реформ на Украине», — указано в документе.

По информации издания, в организации требуют, чтобы Верховная рада привела «юрисдикцию АКС в соответствие с юрисдикцией НАБУ и САП», о чём и говорилось в рекомендации Венецианской комиссии.

Также во Всемирном банке хотят изменения квалификационных требований к судьям АКС и предоставления общественному совету права ветировать кандидатуры нечестных претендентов на должность судьи. При этом участников общественного совета должны делегировать не только международные организации, но и доноры, которые поддерживают антикоррупционные реформы на Украине.

Ранее в Европейском союзе отказались выделять Украине $600 млн из-за того, что власти страны не смогли выполнить четыре условия из 21 выдвинутого ЕС.