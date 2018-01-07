Бывший министр экономики Украины объяснил причину зависимости страны от МВФ

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал о том, почему страна настолько зависима от Международного валютного фонда (МВФ).

В разговоре с NewsOne он заявил, что валютные резервы страны в основном сформированы за счёт внешних кредитов и большую их часть предоставляет МВФ.

Суслов добавил, что если Украина прекратит сотрудничество с фондом, то она не получит и поддержку от Евросоюза и других международных партнёров.

«Если мы не будем получать кредитов от МВФ, то мы не будем получать финансирование и по другим программам», — сказал он.

По словам экономиста, Украина очень зависима от внешних кредиторов в вопросе перестройки инфраструктуры и финансирования энергоснабжения. Даже проекты строительства метро в Днепре, Харькове и Киеве зависят от внешнего финансирования.

«Это те проекты, которые должны реализоваться за счёт Мирового банка, а их не будет, если не будет сотрудничества с МВФ. Не будет кредитов от Европейского Союза, не будет кредитов от других ведущих стран мира. Инвесторы не придут», — пояснил он.

Суслов также добавил, что к настоящему моменту Украина скопила значительные долги, поэтому, возможно, было бы правильно сокращать объёмы сотрудничества с МВФ, но сделать это уже невозможно.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Украина рассчитывает получить два транша МВФ на общую сумму $3,6 млрд.