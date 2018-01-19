В МВФ подвергли критике пенсионную реформу на Украине

Пресс-секретарь Международного валютного фонда Джерри Райс раскритиковал пенсионную реформу на Украине, а также законопроект об Антикоррупционном суде.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Законодательство о пенсионной реформе включает ряд важных положений, которые необходимы для модернизации пенсионной системы. Вместе с тем, присутствуют определённые изъяны, которые нивелируют предполагаемое стимулирование граждан, проработавших более длительный срок и сделавших большие взносы в пенсионную систему», — указал он.

По его мнению, существующие пробелы делают пенсионную систему в стране неустойчивой, поэтому изъяны необходимо исправить.

Комментируя законопроект об Антикоррупционном суде, Райс отметил, что в МВФ подготовили и уже отправили письмо властям страны, в котором выражается обеспокоенность по поводу несоответствия некоторых положений закона обязательствам Украины в рамках программы EFF и рекомендациям Венецианской комиссии.

«Мы надеемся, что власти примут во внимание позицию МВФ и законопроект будет доработан между чтениями в парламенте», — заключил он.

Ранее Всемирный банк пригрозил властям Украины лишением гарантий на сумму около $800 млн из-за ситуации с законом об Антикоррупционном суде.

В октябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал ФАН переговоры Украины с МВФ.