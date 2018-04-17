Глава Минфина Украины заявил, что Киев может получить $2 млрд от МВФ в ближайшее время

Министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью телеканалу «Украина» заявил, что Киев в мае-июне 2018 года может получить от Международного валютного фонда (МВФ) очередной транш в размере $2 млрд.

«$2 млрд — очередной транш от МВФ — Украина может получить уже в мае-июне», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в МВФ ждут от Украины решительных шагов по борьбе с коррупцией.

Ранее посол Франции в Киеве Изабель Дюмон заявила, что коррупция и рейдерство подрывают доверие иностранных инвесторов к Украине.