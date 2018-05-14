Ляшко призвал отказаться от сотрудничества с МВФ

Глава парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

«Когда Международный валютный фонд выдвигает требование для предоставления кредита — если предоставят прослушку НАБУ, если создадут антикоррупционный суд, — это внешнее управление... Мы против внешнего управления на Украине», — цитирует Интерфакс-Украина Ляшко.

По его словам, Украиной должны управлять украинцы.

«Потому мы призываем прекратить сотрудничество с МВФ», — добавил он.

Ранее стало известно, что глава Минфина Украины Александр Данилюк призвал ЕС направить Киеву финансовую помощь к началу осени.

В конце апреля также сообщалось, что новый транш МВФ может стать для Украины последним до 2020 года.