Глава Минфина Украины попросил ЕС направить Киеву новый транш к осени

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Министр финансов Украины Александр Данилюк призвал Евросоюз направить Киеву финансовую помощь к началу осени. Об этом сообщает УНН.
Глава Минфина Украины попросил ЕС направить Киеву новый транш к осени
  • Reuters

Данилюк выступил в Брюсселе на заседании комитета Европарламента по вопросам международной торговли, где рассматривался вопрос программы макрофинансовой помощи Украине. 

По его словам, в 2017 году Киев ожидал получить третий транш от ЕС и выполнил 17 из 21 условия для его получения. 

«Случилось так, что мы его не получили, поэтому нам пришлось рефинансироваться в срочном порядке. Мы преуспели в этом, хотя миссия была почти невозможна», — сказал министр. 

Данилюк отметил, что в этом году это вызвало «некоторые побочные эффекты и создало насущные потребности для получения финансовой помощи в 2018 году». 

«Особенно я хотел бы выделить здесь сроки. Учитывая, что мы проводим рефинансирование в короткие сроки, время имеет решающее значение. Нам нужно добиться прогресса в первой половине года», — заявил глава украинского Минфина.

Ранее в Нацбанке Украины рассказали об очередных переговорах Украины с МВФ по поводу нового транша.

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