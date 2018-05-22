В ЕСПЧ признали мораторий на продажу земли на Украине нарушением права на защиту имущества

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение, согласно которому мораторий на продажу сельскохозяйственных земель на Украине признаётся нарушением права на защиту имущества.

Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Уточняется, что данный вердикт связан с делом «Зеленчук и Цицюра против Украины». В рамках жалобы в ЕСПЧ рассматривалось обращение двух украинских граждан, жителей Ивано-Франковска и Тернополя, по поводу моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

«Абсолютный запрет Украины на покупку и продажу сельскохозяйственных земель привёл к нарушению прав, правительство должно принять более сбалансированный закон», — указывается в расширенном заявлении суда.

В ЕСПЧ указали на то, что после 1991 года Украина распределила сельхозугодья между теми, кто до распада СССР работал в колхозах, при этом был утверждён мораторий на продажу этих земель в качестве временной меры. Таким образом власти страны пытались избежать концентрации земли в одних руках.

«Вместе с тем суд установил, что государство не определило справедливого баланса между общими интересами сообщества и правом собственности заявителей», — добавили в суде.

Согласно постановлению ЕСПЧ, правительство Украины должно принять меры обеспечения справедливого баланса для владельцев сельскохозяйственных земель.

Ранее Международный валютный фонд требовал от Киева отменить мораторий на продажу земли в качестве условия предоставления очередного транша. Однако организация в дальнейшем согласилась отсрочить старт продаж земель сельскохозяйственного назначения.