В ЕСПЧ признали мораторий на продажу земли на Украине нарушением права на защиту имущества

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение, согласно которому мораторий на продажу сельскохозяйственных земель на Украине признаётся нарушением права на защиту имущества.

Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Уточняется, что данный вердикт связан с делом «Зеленчук и Цицюра против Украины». В рамках жалобы в ЕСПЧ рассматривалось обращение двух украинских граждан, жителей Ивано-Франковска и Тернополя, по поводу моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

«Абсолютный запрет Украины на покупку и продажу сельскохозяйственных земель привёл к нарушению прав, правительство должно принять более сбалансированный закон», — указывается в расширенном заявлении суда.

В ЕСПЧ указали на то, что после 1991 года Украина распределила сельхозугодья между теми, кто до распада СССР работал в колхозах, при этом был утверждён мораторий на продажу этих земель в качестве временной меры. Таким образом власти страны пытались избежать концентрации земли в одних руках.

«Вместе с тем суд установил, что государство не определило справедливого баланса между общими интересами сообщества и правом собственности заявителей», — добавили в суде.

Согласно постановлению ЕСПЧ, правительство Украины должно принять меры обеспечения справедливого баланса для владельцев сельскохозяйственных земель.

Ранее Международный валютный фонд требовал от Киева отменить мораторий на продажу земли в качестве условия предоставления очередного транша. Однако организация в дальнейшем согласилась отсрочить старт продаж земель сельскохозяйственного назначения.

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