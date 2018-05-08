В Верховной раде предсказали хорошие отношения Украины с Россией

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович полагает, что Россия и Украина в конечном итоге «придут к миру».

«Я абсолютно уверен в том, что мы (Украина и Россия. — RT) всё равно придём к миру...Ещё две недели назад все говорили о крайне критической ситуации на Корейском полуострове. И что? Люди нашли в себе какую-то силу, какое-то мужество сделать шаг навстречу друг другу», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России.

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал новые санкции Украины против России.