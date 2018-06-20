«Скоро платить налоги будет некому»: почему население Украины стремительно сокращается

По данным Государственной службы статистики, на Украине за четыре месяца 2018 года смертность вдвое превысила рождаемость: на 100 умерших граждан приходится только 54 новорождённых. Общая численность населения сократилась на 85,7 тыс. и на 1 мая составила 42,3 млн человек. Главная причина демографического кризиса — обнищание населения, говорят эксперты. Молодые семьи не могут позволить себе родить ребёнка, а трудоспособные граждане массово уезжают работать за границу. Сможет ли правительство Украины остановить демографический спад в стране, разбирался RT.

Виртуальное население

Украинцев становится всё меньше: согласно данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 мая 2018 года в стране проживали 42,3 млн человек. Это на 85,7 тыс. меньше, чем в начале года.

Однако, по словам источника RT в Киевском международном институте социологии, эти данные далеки от реальности. «Последняя перепись населения на Украине проводилась в 2001 году, и с тех пор Государственная служба статистики использует виртуальные, а не реальные цифры.

Они не учитывают миграцию населения, которая сейчас стала просто огромной. На сегодняшний день в стране реально проживают не больше 37—38 млн человек», — пояснил собеседник RT.

По его словам, большая часть стран ЕС проводит перепись населения раз в 10 лет, что позволяет отслеживать тенденции и создавать стимулы для повышения рождаемости или возвращения трудовых мигрантов. Например, страны Балтии делают упор на развитие малого бизнеса, вводят льготы для стартапов, открывают инновационные центры и приглашают в свою страну инвесторов. Это позволяет им удерживать трудоспособное население. На Украине же пока даже не планируют проводить перепись населения и не задумываются о решении демографических проблем.

«Не можем позволить себе ребёнка»

По данным статистического ведомства, за четыре месяца текущего года смертность на Украине почти вдвое превысила рождаемость: на 100 умерших граждан приходится только 54 новорождённых.

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«Мы очень хотим ребёнка, живём в браке уже три года. Но не можем себе этого позволить, поскольку только за «бесплатные» роды надо заплатить около $1 тыс. А как потом растить ребёнка, если государство выделяет пособие в размере 41 тыс. гривен ($1,5 тыс.) на три года?» — рассказывает RT жительница Сум Ирина Теплюк.

По её словам, через несколько месяцев после родов можно получить первую выплату в размере 10,3 тыс. гривен ($390), а затем, пока ребёнку не исполнится три года, государство ежемесячно выплачивает молодой семье по 860 гривен — этого пособия хватает на две с половиной пачки подгузников.

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Еда, одежда, посещение хороших платных врачей, покупка лекарств — всё это приходится оплачивать молодым родителям самостоятельно. Киевлянка Елена Олешко, которая полгода назад родила сына, говорит, что на его содержание семья тратит 7—8 тыс. гривен ($265—303) в месяц.

«И расходы со временем только возрастают. Например, наши знакомые отправили школьника в детский лагерь на две недели под Полтаву (200 км от Киева. — RT), и это обошлось им в 15 тыс. гривен ($568). Никаких льгот для детей давно нет», — говорит Елена.

Существующая программа поддержки молодых семей никак не мотивирует их рожать детей, рассказал RT источник в партии «Самопомощь». «Премьер-министр анонсировал «помощь» молодым семьям: каждому новорождённому будут дарить коробку со всем необходимым, а в перспективе кабинет министров готов выделять средства на частичную компенсацию услуг няни. Но это просто смешно, учитывая сложившуюся ситуацию: частичная оплата услуг няни и выдача коробок не помогут молодой семье, у которой нет средств даже на рождение ребёнка. И таких молодых семей на Украине — большинство», — пояснил он.

«Жить здесь некому»

В беседе с корреспондентом RT директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов пояснил, что население Украины сокращается вследствие той политики, которую проводит нынешнее руководство страны, и это касается как экономической, так и социальной сфер.

«Люди продолжают беднеть, их жизнь становится всё хуже. Это усиливает миграционные настроения. Так называемая победа Порошенко, связанная с отменой виз в страны Шенгенской зоны, оказалась для Украины очередной пирровой победой. Трудоспособное население уезжает на работу за рубеж хотя бы на несколько месяцев. Люди прекрасно отдают себе отчёт в том, что за это время в другой стране они заработают больше, чем за год на Украине», — говорит Денис Денисов.

По данным Государственной службы статистики Украины, средняя заработная плата в стране в мае составила 8 тыс. 480 гривен ($321) в месяц. Для сравнения: за газ в зимний период средней семье приходится платить 2—2,5 тыс. гривен ($75—94) в месяц.

Пункт пропуска Устилуг (Украина) на границе с Польшей

Reuters

У населения нет денег на оплату коммунальных услуг, людям не хватает на питание, поэтому они вынуждены уезжать, говорит заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Этого не понимает МВФ, который требует от Украины привести все тарифы к рыночному уровню. Но у людей нет возможности платить», — говорит он. По мнению эксперта, требования Международного валютного фонда лишь подстёгивают миграционные настроения.

В конце февраля во время пресс-конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в прошлом году страну покинули больше 1 млн украинцев. То есть около 100 тыс. человек каждый месяц выезжали из страны, чаще всего направляясь на работу в Польшу.

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Также Климкин рассказал, как побывал в польской школе в Ивано-Франковске и увидел, что в кабинетах вместо поляков обучаются украинские дети. По его словам, ученики старших классов не скрывают, что после окончания учёбы намерены уехать в Польшу.

«Любое хорошее дело — то ли Соглашение об ассоциации, то ли безвизовый режим — может служить нам в плюс, но несёт в себе и риск, — заявил Климкин. — Я много лет занимался безвизом, а сейчас смотрю, что только в прошлом году Украину покинули более миллиона украинцев… Если мы это не перебьём, тогда смысл наших реформ бьёт по нам самим».

По словам собеседника RT из института социологии, сейчас за границей работают не менее 5—6 млн украинцев. «Сёла вымирают, на расстоянии 100 км от Киева можно получить дома от местного совета бесплатно, поскольку жить в них некому», — говорит он.

«Через 10 лет при таких темпах миграции лучших кадров платить налоги просто будет некому», — рассказал в беседе с RT директор киевской инвестиционной компании.

По его словам, инвесторы не станут открывать свои предприятия на Украине, поскольку работать на них будет некому. «Как государство будет содержать армию, учителей, врачей и пенсионеров? Я несколько раз поднимал эту тему на встречах в кабинете министров, но никто о столь отдалённой перспективе не задумывается», — подытожил собеседник RT.