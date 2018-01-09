Медицина на экспорт: почему Польша стремится заменить своих врачей украинскими

Переговоры министра здравоохранения Польши с протестующими врачами, которые требуют повышения зарплат и снижения нагрузок, закончились безрезультатно. Минздрав не готов идти на уступки и в качестве ответной меры собирается привлекать в страну медиков с Украины. Эта идея родилась год назад, но теперь замещение местных эскулапов гастарбайтерами из «незалежной» грозит приобрести массовый характер. Польские врачи боятся, что украинские коллеги вытеснят их с рынка медицинских услуг. К чему может привести кризис в здравоохранении Польши — в материале RT.

Переговоры министра здравоохранения Польши Константы Радзивилла с протестующими врачами закончились безрезультатно. Об этом 6 января сообщили польские СМИ. Поводом для встречи стал отказ тысяч польских врачей от договоров о сверхурочной работе: медики отказались работать более 48 часов в неделю. Объединение врачей Польши выдвинуло правительству условия: рост расходов на здравоохранение до 6,8% ВВП к 2023 году и повышение зарплат.

«Правительство приложит усилия, чтобы рост расходов на здравоохранение был более быстрым, чем предусматривает закон, принятый 24 ноября. Напомню, что этот закон гарантирует рост расходов на здравоохранение до 6% ВВП до 2025 года», — заявил в ответ Константы Радзивилл.

Министр здравоохранения Польши Константы Радзивилл

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Однако протестующих это не устроило. Вице-председатель Объединения врачей Ярослав Билиньский сказал журналистам, что дальнейшие переговоры невозможны, раз правительство не соглашается пойти на требуемое увеличение расходов на здравоохранение.

«Пациенты этого ждут. Пусть правительство покажет, что его волнуют ситуации, когда люди умирают в очередях к врачу. Это наше важнейшее условие — рост хотя бы до 6,8% ВВП до 2023 года. В противном случае переговоры не имеют смысла. Это переливание из пустого в порожнее», — цитирует Билиньского «Радио Польши».

Польские власти не намерены идти на уступки и, по словам источника RT в Минздраве Польши, в качестве ответной меры на ультиматум собираются активнее привлекать в страну врачей-гастарбайтеров из Украины.

«Голодный протест»

Протесты врачей против низких госрасходов на медицину идут в Польше с начала осени 2017-го. 2 октября в Варшаве стартовал «голодный протест», организованный Всепольским профессиональным союзом врачей. В такой форме молодые медики требовали повышения окладов (до размера двух средних по стране зарплат), а также установления чётких правил дежурств. В противном случае они угрожали, завершив образование, сразу уехать из страны. В других польских городах протестующие медики шли сдавать кровь в качестве доноров, чтобы получить дополнительный выходной.

Однако в Министерстве здравоохранения ответили, что «эти требования нереальны как в рамках системы здравоохранения, так и в рамках государства, которое не является одним из богатейших в мире».

Впрочем, через девять дней варшавские врачи приостановили голодовку по просьбе премьер-министра Польши Беаты Шидло. Глава правительства заявила о готовности к переговорам. Встреча состоялась, но не принесла результатов.

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Окончательно голодовка прекратилась 29 октября.

«Завершая эту форму протеста, мы не перестаём бороться за идеи, за наши главные принципы. Кроме того, мы намерены перестать латать системные дыры и работать огромное количество часов, не соответствующее Трудовому кодексу», — заявил Билиньский.

Новогодний рецидив

В первые дни января кризис вспыхнул с новой силой. Часть польских врачей отказалась от работы сверхурочно. По данным профсоюзов, в протестной акции приняли участие 3,5 тыс. медработников — 4% всех врачей страны. Ещё 5 тыс. медиков заявили, что не будут продлевать свои договоры о сверхурочной работе.

Из-за этого после новогодних праздников одни польские медучреждения закрылись, другие перешли на оказание только экстренной медицинской помощи. В некоторых больницах все запланированные ранее процедуры и операции были отменены.

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По информации Министерства здравоохранения, от сверхурочной работы на сегодняшний день отказались 3528 врачей, включая 1889 интернов. Все они не продлили с 1 января свои договоры. По другой информации, в общей сложности более 5 тыс. медиков отказались от продления таких договоров.

Глава Всепольского профессионального союза врачей Марцин Соботка заявил, что врачи стремятся к разрешению кризиса, однако переговоры с правительством по-прежнему не приносят результатов.

«Клиники реально перегружены. С 3 января старшего медицинского персонала катастрофически не хватает, польские врачи просто избегают дополнительных дежурств всеми правдами и неправдами, — рассказал в беседе с RT Алесь Винярский, польский врач белорусского происхождения, работающий в Белостоке. — Младший и средний медперсонал весь на местах, люди крутятся как могут. Но очень многие вещи в клиниках по польским законам могут делать только дипломированные врачи. А их сейчас меньше половины от обычного количества. Ночью вообще может быть по одному-два врача на больницу».

Медицинский десант с Украины

Польские власти не хотят идти на уступки медикам и в последнее время активно привлекают в страну врачей-гастарбайтеров из Украины. Инициатива польского Минздрава по упрощённому привлечению на работу украинских эскулапов родилась более года назад и стала ответом на массовую эмиграцию польских медиков в страны Западной Европы.

В октябре 2017-го польское издание Dziennik Gazeta Prawna обнародовало заявление пресс-секретаря Министерства здравоохранения Польши Милены Крушевской, в котором говорилось, что Польша собирается дать врачам с Украины право работать в стране, не проходя обязательную для ЕС процедуру подтверждения своего диплома.

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«Мы рассматриваем использование немецких решений, то есть предоставление ограниченного права на практику в определённом месте работы. Таким образом, если в Жешуве есть необходимость в хирурге, то местная больница может взять на работу такого врача из Украины даже без необходимости восполнять разницу в образовании. Уже работая в Польше, врач сможет обратиться за полноценным разрешением на занятие профессией, устраняя академическую разницу», — указала пресс-секретарь польского Минздрава.

У самих поляков эта инициатива вызвала тревогу: многие из них сомневаются в достаточной квалификации украинских медиков. С другой стороны, наиболее велик дефицит врачей-специалистов на востоке Польши, а там население в значительной части состоит из этнических белорусов и украинцев, которые вполне благожелательно относятся к врачам из бывшего СССР.

По словам источника RT в Минздраве Польши, теперь ведомство намерено активизировать процесс привлечения на работу украинских врачей, чтобы справиться с кризисом.

Польские медики серьёзно опасаются массовой экспансии своих украинских коллег.

«Ситуация очень нервная. Польские врачи реально боятся, что их заменят украинцами, и некоторые в свете этого уже готовы отказаться от протестов», — отметил Винярский.

По мнению экспертов, нынешние масштабные протесты польских медиков могут ухудшить и социальную ситуацию в стране.

«Многие поляки даже не могут понять, чего хотят врачи. Да, на Западе врач — очень почётная и высокооплачиваемая профессия. Но в Польше просить в два раза выше средней зарплаты по стране да ещё плюс исключение переработок — этого люди не понимают. Особенно на востоке страны, где доходы населения невелики», — подчеркнул в беседе с RT профессор политологии, член Краковского академического совета Вацлав Кемчински.

Квалификация хромает

Однако и для украинского здравоохранения ситуация в Польше грозит серьёзными осложнениями. Сегодня на Украине остро не хватает квалифицированных врачей, а массовый отток медицинских работников может привести к коллапсу в отрасли.

По данным Минздрава Украины, в этом году 37% выпускников украинских медвузов не смогли сдать международный лицензированный интегрированный экзамен — иначе говоря, международный минимум для выпускника медицинского образовательного учреждения. Кроме того, по оценкам медицинского ведомства, ежегодно из страны уезжают от 7 до 15 тыс. врачей.

«За прошлый год из Украины выехали около 10 тысяч врачей. Большинство едет на работу в Польшу, где зарплаты существенно выше. Например, если хороший польский семейный врач получает около 53 тыс. грн в месяц ($1,9 тыс.), то его украинский коллега — в 10 раз меньше», — рассказал источник RT в Министерстве здравоохранения Украины.

Самая сложная ситуация на западе страны, где наблюдается дефицит семейных врачей, врачей скорых, рентгенологов и хирургов.

По данным Государственной службы статистики, за годы независимости число врачей в стране сократилось на 22%. Также увеличился и средний возраст медиков.

«Около 28% всех украинских врачей — люди пенсионного возраста, которые мало знают о современных методах лечения и руководствуются опытом 30-летней давности. И это огромная проблема. Молодые люди не хотят начинать карьеру на Украине и получать 2—2,2 тыс. грн ($72—79) в месяц, поэтому на последних курсах стараются перевестись в иностранные вузы или устроиться на работу за границу сразу же после выпуска из украинского учебного заведения», — рассказал RT источник в Министерстве здравоохранения.