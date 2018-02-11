«Пристёгивайте ремни безопасности»: ждёт ли Украину массовая миграция населения

Украина потеряла статус государства, которое продаёт качественные, но недорогие продукты питания. На сегодняшний день овощи, мясо и бакалейные товары в стране дороже, чем в соседней Польше, подсчитали в Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Виной тому кризис и нежелание правительства проводить реформы. Всё это вызвало высокий уровень инфляции и девальвацию гривны. В итоге, по подсчётам экономистов, потребители вынуждены тратить на продукты питания практически весь свой доход. Эксперты не исключают, что из-за ухудшающихся условий жизни многие граждане Украины вынуждены будут её покинуть. Как Киев стимулирует массовую миграцию — в материале RT.

Дороже, чем в ЕС

Украинские продукты питания уже не являются самыми дешевыми в странах ЕС. По данным Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, не менее 30—40% продаваемых на Украине продуктов питания обходятся потребителям дороже, чем, например, в Польше.

«На киевском рынке «Столичный» белокочанная капуста в конце января 2018 года стоила в среднем 4 гривны ($0,15) за кг, то есть подорожала на 33%. В Варшаве её стоимость практически не изменились и составляет 3 гривны ($0,11) за кг. То есть разница цен между нашими странами также составляет 33%. И не в пользу украинцев», — написал на своей странице в Facebook генеральный директор ассоциации Алексей Дорошенко.

«Ещё два года назад ситуация была совсем другая: иностранцы скупали продукты питания, алкоголь, одежду, обувь и бензин в Закарпатье», — рассказала RT местный продавец на рынке в Ужгороде Татьяна Писаренко.

«Мне звонили заранее, чтобы я подготовила определенный набор продуктов, и мы с мужем подвозили его прямо под пункт пропуска со Словакией. У нас закупки делали несколько словацких семей, но уже полгода заявок от них не поступает», — сетует Татьяна Писаренко.

Директор супермаркета в Чопе (недалеко от границы с Венгрией) рассказал RT, что венгры и поляки закупали у них не менее 20% от общего количества товаров. «Но сейчас продажи сократились. Вся надежда на местных жителей, которые получают деньги от родственников в валюте, поэтому они меньше пострадали от финансового кризиса по сравнению с жителями других регионов страны», — пояснил он.

Инфляционное давление

Украина всегда считалась страной с недорогими и качественными продуктами питания, отмечает в беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Но за последние четыре года ситуация изменилась.

«Украина столкнулась со скачками инфляции и девальвации, реформы проводятся слабо», — называет Суздальцев причины роста цен на товары и услуги. Например, по данным Государственной службы статистики Украины в 2015 году инфляция составила 43,3%, в 2016 году она сократилась до 12,4%, но в 2017 году снова пошла вверх — 13,7%. Национальная валюта обесценилась в три с лишним раза: если в 2014 году $1 стоил 8 гривен, то в 2017 его стоимость поднялась до 27,5 гривны. Средний курс в 2018 году, по прогнозам правительства, составит 29,3 гривны за $1.

«Но Украина, вероятнее всего, превысит прогнозы по инфляции и среднему курсу доллара. Правительство перейдёт к популизму и начнёт повышать заработные платы, пенсии, чтобы поддержать на выборах президента Петра Порошенко», — рассказал источник RT в Министерстве экономики Украины.

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Национальный банк уже отреагировал на эту тенденцию и 26 января повысил учётную ставку с 14,5% до 16%. «В случае отсутствия существенных признаков снижения инфляционного давления в ближайшей перспективе, НБУ может прибегнуть к дальнейшему повышению учётной ставки для возвращения инфляции к установленным среднесрочным целям», — говорится в сообщении Нацбанка.

В Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей зафиксировали резкое расслоение украинских потребителей по их уровням дохода. «В Киеве средняя заработная плата в октябре 2017 года составила 11,5 тыс. гривен ($418), тогда как средняя пенсия на Украине была на уровне 2,4 тыс. гривен ($87). А 20% работающих получали минимальную заработную плату, размер которой составляет 3,2 тыс. гривен ($116)», — пояснил Алексей Дорошенко.

Хлебом единым

Бедные семьи на Украине тратят почти 100% доходов на питание, поскольку больше ни на что у них просто не хватает средств, заявил 5 февраля в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK экономический эксперт Борис Кушнирук.

«Потребление хлеба больше, учитывая, что он у нас дешёвый. Это как замещение тех продуктов, которые они должны были бы есть, хлебом. И это ужасно», — говорит Борис Кушнирук.

К сожалению, с каждым днём ситуация лишь ухудшается. В 2018 году мясо, хлеб, молочная продукция, сыр могут подорожать ещё на 20—25%, признает собеседник RT в Минэкономики.

«60-процентное подорожание в этом году будет из-за девальвации национальной валюты. Поэтому без кредита МВФ — пристёгивайте ремни безопасности (Украина может получить только один транш до мая 2019 года. — RT). Американские горки в ценообразовании на продукты, товары и услуги в этом году могут быть более крутыми, чем в прошлые», — считает Алексей Дорошенко.

Reuters

© Valentyn Ogirenko

По мнению Андрея Суздальцева, не исключено, что Украину ждёт массовая миграция населения. «Это происходит уже сейчас, — говорит он. — Большое количество украинцев уезжает в Польшу, где заработные платы примерно в 4-5 раз выше по сравнению с украинскими». На сегодняшний день, по данным украинского правительства, в Польше работает около 1 млн украинцев, и до конца этого года их число вырастет примерно до 1,5 млн человек.

В свою очередь, правительство Чехии тоже заявило о намерении упростить правила трудоустройства для украинцев. Льготы будут предоставлены сезонным рабочим и тем, кто планирует оставаться в стране на период до одного года.

Но после начала вооружённого конфликта на востоке страны больше всего украинцев перебрались в Россию. По данным ФМС РФ, по состоянию на 16 марта 2017 года общее количество граждан Украины, находящихся в Российской Федерации, составило 2 млн 300 тыс. 320 человек. И это только те, кто прошёл официальную процедуру регистрации. По данным же украинского МИД, ещё в 2016 году в Россию уехали и не вернулись больше 4 млн граждан.