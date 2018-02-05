Рабочий сценарий: почему всё больше украинцев получают разрешение на временное проживание в РФ

По данным МВД, за пять лет число украинцев, получивших разрешения на временное проживание на территории России, увеличилось почти в три раза: в 2012 году было выдано 33 101 разрешений, а в 2017-м — 96 612. В прошлом году Украина стала лидером по количеству граждан, получивших такие разрешения, следом за ней идут Казахстан (45 317 разрешений), Таджикистан (40 887), Узбекистан (36 469) и Армения (22 860).

Для временно проживающих существует ограничение: они не могут самостоятельно выбирать регион России, в котором будут жить. Зато такие граждане имеют возможность работать, не оформляя патент или разрешение на работу, а также право на бесплатную медпомощь и посещение поликлиник по месту проживания.

Кроме того, разрешение на временное проживание — необходимый этап для получения гражданства. Срок его действия составляет три года. После можно запросить вид на жительство, который выдаётся на пять лет, а затем иностранцы могут подать документы на получение российского паспорта.

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© Andrey Pronin

Право иностранца временно проживать в России оформляется в виде отметки в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность. По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, получить её не так-то просто. Большинство иностранцев предпочитают жить в России, оформляя трудовой патент.

«Если просто два человека сели и поехали в Россию жить, то не факт, что им дадут разрешение на временное проживание. Патент для таких людей — практически единственный доступный путь, — объясняет Коженов. — Однако если вы получили разрешение — это 50% успеха на пути к паспорту. При его наличии нужно просто не нарушать закон, нигде не попадаться. Через полгода можно подать на вид на жительство, далее уже имеете право обратиться за получением гражданства».

Он добавил, что желающие переселиться в Россию, помимо патента и разрешения на временное проживание, могут воспользоваться программами по переселению соотечественников и носителей русского языка.

За работой и от войны

Коженов отмечает, что за последние годы в Россию действительно стало приезжать больше украинцев. Больше всего жителей Незалежной переселилось в Россию в 2014 году после начала вооружённого конфликта на юго-востоке страны, считает эксперт.

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«Как начались боевые действия — начался пик. Сейчас поток будет сохраняться на уровне 2017 года, потому что ситуация более или менее стабилизировалась», — рассказал он.

Переезжают не только из ДНР и ЛНР. По словам Коженова, в Россию перебираются и жители остальных регионов Украины из-за ухудшения экономической ситуации в стране. Судебный юрист украинской диаспоры в Москве Леонид Козак отмечает, что украинцы едут в Россию на работу и учёбу.

«В промежуток с 2013 по 2017 год действительно наблюдалось увеличение потока украинцев в Россию. В основном это была трудовая и учебная миграция», — говорит он.

По данным Центра социологических исследований Минобрнауки, в 2015/16 академическом году Украина находилась на втором месте по числу обучающихся в России иностранных студентов (23 217).

Козак полагает, что количество украинских мигрантов в Россию существенно снизится, если между странами будет прекращено железнодорожное сообщение. О том, что такой вопрос рассматривается Киевом, в декабре 2017 года сообщил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Это не будет хорошо как для России, так и для Украины, потому что есть взаимоотношения, которые налажены годами, а украинские специалисты, в том числе работники интеллектуального труда, высоко ценятся на территории России», — говорит он.

Эксперт также предположил, что в этом случае миграционный поток в Европу увеличится.

Люди на российско-украинской границе

РИА Новости

© Владимир Корнев

Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко напомнил, что безвизовый режим Украины с ЕС, официально вступивший в силу 11 июня 2017 года, не даёт украинцам права работать в странах Европы. Он также отметил, что законно вести трудовую деятельность гражданам Украины проще всего в России.

«Часть украинцев с помощью безвиза едут в Европу, ищут там работу, заключают контракт, а потом получают трудовую визу. Пока зарплата в Евросоюзе выше — будут ехать туда, но зато в России украинцам проще легально работать, — объясняет он. — На сегодняшний день много украинцев едут работать в Польшу, но безвиз запрещает работать. Польша разрешает временно работать лишь на сезонных работах — не больше девяти месяцев в году. За 2017 год больше миллиона граждан так работали».

По его словам, за последние годы в Россию на работу приехали около 400 тыс. украинцев. В основном речь идёт о выходцах из ДНР и ЛНР. Жители остальных частей страны чаще переезжают для восстановления семьи, считает Охрименко.

«Для многих жителей этих республик основной доход — это поехать заработать в Россию, чтобы перечислить своим родственникам деньги. Такая тенденция будет только усиливаться. Даже если человек едет на заработки не в Москву, а в регионы, то он будет получать значительно больше, чем, например, в Донецке», — заключил украинский эксперт.

Каждый год правительство определяет размер квоты на выдачу разрешений на временное проживание в России. Так, например, в 2017 году квота составила всего 110,1 тыс. разрешений на временное проживание.

В 2018 году квота станет ещё меньше — иностранцам и лицам без гражданства по ней выдадут не более 90,4 тыс. разрешений. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В ведомстве объяснили RT, что число выданных разрешений больше, чем предусмотрено квотой, так как некоторые категории граждан могут получить разрешение на временное проживание вне установленного количества. Чаще всего это иностранцы, состоящие в браке гражданами РФ, а также люди, рождённые в России или в РСФСР и ранее имевшие гражданство СССР.