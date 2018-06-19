На Украине смертность в два раза превысила рождаемость

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Государственная служба статистики Украины опубликовала данные за первые четыре месяца 2018 года.
На Украине смертность в два раза превысила рождаемость
  • Reuters

Статистика опубликована на сайте ведомства.

По данным Госстата, по состоянию на первые месяцы года на 100 умерших граждан Украины приходится только 54 рождённых.

Численность населения страны сократилась с января по апрель на 85,7 тыс. человек, говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 1 мая на Украине проживают 42,3 млн граждан. При этом убыль населения превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Ранее депутат Верховной рады Михаил Папиев заявил о сокращении населения Украины до 32 млн человек.

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