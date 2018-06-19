На Украине смертность в два раза превысила рождаемость
- Reuters
Статистика опубликована на сайте ведомства.
По данным Госстата, по состоянию на первые месяцы года на 100 умерших граждан Украины приходится только 54 рождённых.
Численность населения страны сократилась с января по апрель на 85,7 тыс. человек, говорится в сообщении ведомства.
По состоянию на 1 мая на Украине проживают 42,3 млн граждан. При этом убыль населения превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Ранее депутат Верховной рады Михаил Папиев заявил о сокращении населения Украины до 32 млн человек.