«Всё держится на старых кадрах»: к чему может привести нехватка квалифицированных сотрудников на украинских АЭС

В ближайшее время Украина может столкнуться со значительной нехваткой специалистов по обслуживанию АЭС. Квалифицированные инженеры массово увольняются, а подготовка новых в стране не налажена. Об этом RT сообщил источник в компании «Энергоатом». Эксперты отмечают, что кроме кадрового голода в отрасли существуют проблемы безопасности: Киев отказывается от российского ядерного топлива в пользу американских тепловыделяющих элементов, которые по конструкции не подходят для используемых в стране энергоблоков. К тому же у половины реакторов скоро заканчивается срок эксплуатации. О состоянии украинской атомной энергетики — в материале RT.

На Украине серьёзная нехватка высококвалифицированных специалистов атомных электростанций (АЭС). Об этом RT сообщил источник в «Энергоатоме» страны.

«В прошлом году у нас уволились около 1,8 тыс. человек из примерно 35-тысячного коллектива. Уходят люди разных специальностей, но в основном это квалифицированные специалисты. Многие молодые сотрудники набираются опыта и переезжают на работу в Россию, где им создают все условия для жизни. Там им дают высокую заработную плату, которая в несколько раз выше украинской, помогают с жильём и оплачивают дорогое обучение. Средняя зарплата высококлассного специалиста у нас составляет около 18—19 тыс. гривен в месяц ($700—750. — RT). Больше платить мы не в состоянии», — рассказал в беседе с RT представитель «Энергоатома» Украины.

Об этих проблемах недавно упомянула и депутат Верховной рады Украины Виктория Войцицкая. По её словам, украинские специалисты из-за невысокой оплаты своего труда в массовом порядке переезжают работать в Белоруссию, Россию и Турцию.

Запорожская АЭС

AFP

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий, украинский эксперт Дмитрий Марунич в беседе с RT заявил, что проблема оттока специалистов-атомщиков возникла в стране уже давно.

«Неясно только, почему об этом говорит депутат Рады, хотелось бы услышать комментарии Госатомрегулирования или официальные заявления украинского «Энергоатома», который отвечает за обслуживание наших АЭС. Эти организации уполномочены решать данные проблемы, но они почему-то молчат», — отметил Марунич.

Специалист добавил, что украинские инженеры и физики вряд ли едут в Белоруссию.

«Там сейчас АЭС только строится, а у нас специалисты не по строительству атомных станций. Так что, полагаю, едут они в Россию, где зарплаты и перспективы гораздо лучше, чем в нашем государстве», — отметил Марунич.

С ним не вполне согласен доктор технических наук, профессор Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Владимир Кузнецов.

«То, что люди уезжают с Украины, это факт. Причём едут они как раз в массе своей в Белоруссию, где в Островцах скоро построят первый реактор. Сейчас в Белорусской республике жизнь значительно спокойнее, чем на Украине, а это для атомщиков, у которых и так работа нервная, является важным фактором», — отметил эксперт.

По словам источника RT в «Энергоатоме» Украины, отток кадров очень плохо отражается на отрасли.

«Подготовка высококлассного специалиста занимает не менее десяти лет, и сегодня их на Украине катастрофически не хватает. Поэтому инженеры на АЭС иногда работают за двоих. Сейчас отрасль держится преимущественно на старых кадрах», — заявил собеседник RT.

Владимир Кузнецов, в свою очередь, отмечает, что бесследно для отрасли отъезд атомщиков не пройдёт.

«Да, сейчас там остаются старые кадры, на которых всё и держится. Пока есть Одесский политех, который готовит специалистов отрасли, как-то за счёт его выпускников они будут жить. Другое дело, что прочих профильных вузов в этой стране нет, и, если с этим учебным заведением что-то случится, прогнозировать ничего уже будет нельзя», — считает эксперт.

Проблема выбора

Эксперты отмечают, что дефицит специалистов — не единственная проблема, с которой могут столкнуться действующие четыре АЭС на Украине. По их мнению, очередной головной болью украинских атомщиков может стать американское топливо для АЭС. Украина решила диверсифицировать поставки ядерного топлива и наряду с российским применять тепловыделяющие элементы из США. В 2011 году американская компания Westinghouse начала поставлять в страну свои тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ).

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Владимир Кузнецов жёстко раскритиковал подобное решение, которое, по его словам, может привести к крупной аварии на АЭС Украины.

«Оригинальное топливо Westinghouse в реакторах советской конструкции технически разместить невозможно. Дело в том, что в российской конструкции ТВЭЛы скомпонованы в виде упаковки, имеющей форму правильного шестигранника, подобно пчелиным сотам. ТВЭЛы Westinghouse расположены в квадратной упаковке, и тепловыделяющая сборка, соответственно, имеет форму квадрата», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Кузнецов напомнил о чешском опыте по переводу атомных станций страны на американское топливо.

«У чехов были зафиксированы отказы 51 из 61 топливных сборок. Помимо угрозы аварии их повреждение вело к значительным издержкам производства энергии. Реакторы приходилось останавливать вне очереди для замены испорченных кассет, а день простоя энергоблока оборачивается потерей около 10 млн крон для эксплуатирующей организации», — отметил эксперт.

По его словам, в 2006 году власти Чехии решили отказаться от американского топлива и к 2010 году полностью вернуться к российскому.

Чернобыльская АЭС

РИА Новости

Как считает Марунич, отказаться от российского ядерного топлива Украина ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе не сможет.

«По моей информации, на американское топливо перевели только пятый энергоблок Запорожской АЭС. Это произошло в 2016 году», — уточнил эксперт.

Хватит одного Чернобыля

Бывший директор Чернобыльской АЭС Михаил Уманец в 2016 году выступил в украинских СМИ с заявлением, в котором также критически высказался об использовании ядерного топлива из США на украинских атомных станциях.

«Американское топливо ставится на наши энергоблоки без согласования с их главным конструктором. Насколько это безопасно, мне судить трудно, эта информация есть только у главного конструктора. Мы в любом случае не имеем права играть с безопасностью АЭС, нам хватит одного Чернобыля», — подчеркнул Уманец.

Бывший директор Чернобыльской АЭС Михаил Уманец

РИА Новости

Кроме того, он отметил, что из-за неправильной политики государства в области атомных станций Украину неминуемо ждут серьёзные инциденты на АЭС.

«Речи не идёт о катастрофе наподобие чернобыльской. Но вот крупная авария может быть. Для примера могу сказать, что 23 марта 2016 года Южно-Украинская станция «села на ноль». Всё это происходит из-за изношенного оборудования и ошибок персонала станций», — пояснил бывший глава Чернобыльской АЭС.

Он также отметил, что к 2020 году у семи из пятнадцати украинских энергоблоков, которые дают стране 55,7% всей электроэнергии, закончится срок эксплуатации.

«Продление только одного блока, по предварительным подсчётам, обходится в $300 млн. Умножьте это на семь — и получите $2,1 млрд, которые нужны в ближайшие четыре года. Нам эти деньги брать неоткуда. Но если мы не продлим срок эксплуатации, то к 2020 году мы потеряем 50% всей электрической энергии. Нас ждёт экономическая катастрофа», — заявил Уманец.