Депутат Рады заявила, что сотрудники украинских АЭС массово уезжают в Россию и Белоруссию

Сотрудники украинских атомных электростанций (АЭС) из-за недофинансирования отрасли массово увольняются и уезжают работать в Россию, Белоруссию и Турцию. Об этом в своём Facebook написала депутат Верховной рады Украины Виктория Войцицкая.

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«Один из ключевых вызовов, по словам руководителей АЭС, — массовое увольнение кадров: от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков до инженеров управления реакторами и другим высокотехнологическим оборудованием. Люди эмигрируют в Россию, Белоруссию, Турцию», — написала она. Депутат отметила, что отрасль «критически недофинансирована» из-за дискриминационной тарифной политики регулятора. Войцицкая добавила, что тарифную политику необходимо срочно изменить. Ранее сообщалось, что в Киеве чернобыльцы устроили митинг возле здания кабинета министров Украины.