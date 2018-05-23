В Киеве чернобыльцы устроили митинг возле здания правительства Украины

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В Киеве возле здания Кабинета министров Украины общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль Украины» устроила акцию протеста. Об этом информирует «Интерфакс-Украина».

Протестующие требуют обеспечить надлежащей пенсией жителей, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

В акции принимают участие около 300 человек. Участники митинга принесли плакаты с надписями «Господин премьер-министр! Покажите героям-чернобыльцам, как управлять государством», «В 1986-м мы были героями. Почему сегодня мы нищие?» и другими. 

На месте находятся около 20 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко, комментируя годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС, назвал Чернобыль тёмной меткой в истории.

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