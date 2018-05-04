Сторонники Саакашвили устроили митинг возле здания СБУ в Киеве
- РИА Новости
В акции принимают участие около 50—70 лиц. Участники митинга принесли плакаты с надписями «Стоп политическим репрессиям» и «СБУ, руки прочь от «Руха новых сил».
Они требуют прекратить обыски и задержания представителей партии Саакашвили.
«Более 150 обысков провели по всей Украине в центрах «Руха новых сил», — сказал один из лидеров партии Давид Сакварелидзе в ходе митинга.
По его словам, обыски не принесли результатов.
Ранее в Киеве сторонники Саакашвили потребовали импичмента президента Украины Петра Порошенко.