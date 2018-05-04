Сторонники Саакашвили устроили митинг возле здания СБУ в Киеве

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Сторонники бывшего президента Грузии, лидера украинской партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили устроили митинг возле здания Службы безопасности Украины в центре Киева. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Сторонники Саакашвили устроили митинг возле здания СБУ в Киеве
  • РИА Новости

В акции принимают участие около 50—70 лиц. Участники митинга принесли плакаты с надписями «Стоп политическим репрессиям» и «СБУ, руки прочь от «Руха новых сил».

Они требуют прекратить обыски и задержания представителей партии Саакашвили. 

«Более 150 обысков провели по всей Украине в центрах «Руха новых сил», — сказал один из лидеров партии Давид Сакварелидзе в ходе митинга. 

По его словам, обыски не принесли результатов. 

Ранее в Киеве сторонники Саакашвили потребовали импичмента президента Украины Петра Порошенко.

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