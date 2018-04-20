Суд в Киеве перенёс заседание по иску Саакашвили к Порошенко на 11 мая

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Верховный суд Украины перенёс рассмотрение иска Михаила Саакашвили к украинскому лидеру Петру Порошенко на 11 мая по делу о лишении экс-губернатора Одесской области гражданства.
Суд в Киеве перенёс заседание по иску Саакашвили к Порошенко на 11 мая
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Заседание состоится 11 мая в 10:00», — сказала судья.

В конце марта суд отказался допросить Порошенко и Саакашвили по делу о законности прекращения украинского гражданства последнего.

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