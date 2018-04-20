Суд в Киеве перенёс заседание по иску Саакашвили к Порошенко на 11 мая

Верховный суд Украины перенёс рассмотрение иска Михаила Саакашвили к украинскому лидеру Петру Порошенко на 11 мая по делу о лишении экс-губернатора Одесской области гражданства.

© Flickr

Об этом сообщает РИА Новости. «Заседание состоится 11 мая в 10:00», — сказала судья. В конце марта суд отказался допросить Порошенко и Саакашвили по делу о законности прекращения украинского гражданства последнего.