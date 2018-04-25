В Киеве сторонники Саакашвили потребовали импичмента Порошенко

Сторонники бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили потребовали импичмента украинского президента Петра Порошенко.

Активисты организовали митинг возле здания администрации украинского президента в Киеве. Они соорудили сцену на пересечении улиц Банковой и Институтской.

Как передаёт РИА Новости, соратники Саакашвили выступают со сцены.

Участники акции принесли плакаты с лозунгами за импичмент Порошенко, а также металлические бочки, по которым бьют палками.

На митинге находится активист в костюме Порошенко на плечах у «обычного украинца», который раздаёт другим участникам конфеты.

Полицейские перекрыли улицу Банковую, в связи с чем протестующие не могут пройти к зданию администрации.

Ранее стало известно, что на Украине суд обязал правоохранителей возбудить дело против Порошенко.