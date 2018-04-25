В Киеве сторонники Саакашвили потребовали импичмента Порошенко

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Сторонники бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили потребовали импичмента украинского президента Петра Порошенко.
В Киеве сторонники Саакашвили потребовали импичмента Порошенко
  • Reuters

Активисты организовали митинг возле здания администрации украинского президента в Киеве. Они соорудили сцену на пересечении улиц Банковой и Институтской. 

Как передаёт РИА Новости, соратники Саакашвили выступают со сцены.

Участники акции принесли плакаты с лозунгами за импичмент Порошенко, а также металлические бочки, по которым бьют палками. 

На митинге находится активист в костюме Порошенко на плечах у «обычного украинца», который раздаёт другим участникам конфеты. 

Полицейские перекрыли улицу Банковую, в связи с чем протестующие не могут пройти к зданию администрации.

Ранее стало известно, что на Украине суд обязал правоохранителей возбудить дело против Порошенко.

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