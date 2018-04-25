На Украине суд обязал правоохранителей возбудить дело против Порошенко

Суд в Киеве обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело против президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил в Facebook адвокат, бывший заместитель украинского генпрокурора Ренат Кузьмин.

По его словам, суд требует расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов.

«Следователям предстоит выяснить, создал эту преступную организацию сам гарант Конституции или это сделали для него его «любимые друзья», а он, типа, ничего не знал и не ведал», — отметил адвокат.

Кузьмин добавил, что по его обращениям суды уже обязали провести расследования.

Также он приложил соответствующий судебный документ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины перенёс рассмотрение иска экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к Порошенко на 11 мая.