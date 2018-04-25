На Украине суд обязал правоохранителей возбудить дело против Порошенко
- Reuters
По его словам, суд требует расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов.
«Следователям предстоит выяснить, создал эту преступную организацию сам гарант Конституции или это сделали для него его «любимые друзья», а он, типа, ничего не знал и не ведал», — отметил адвокат.
Кузьмин добавил, что по его обращениям суды уже обязали провести расследования.
Также он приложил соответствующий судебный документ.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины перенёс рассмотрение иска экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к Порошенко на 11 мая.