На Украине суд обязал правоохранителей возбудить дело против Порошенко

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Суд в Киеве обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело против президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил в Facebook адвокат, бывший заместитель украинского генпрокурора Ренат Кузьмин.
На Украине суд обязал правоохранителей возбудить дело против Порошенко
  • Reuters

По его словам, суд требует расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов.

«Следователям предстоит выяснить, создал эту преступную организацию сам гарант Конституции или это сделали для него его «любимые друзья», а он, типа, ничего не знал и не ведал», — отметил адвокат.

Кузьмин добавил, что по его обращениям суды уже обязали провести расследования.

Также он приложил соответствующий судебный документ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины перенёс рассмотрение иска экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к Порошенко на 11 мая.

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