Украина и Япония решили вместе бороться с последствиями аварий в Чернобыле и на Фукусиме

Короткая ссылка
Украина и Япония договорились о совместном изучении и взаимопомощи в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и станции Фукусима. Об этом заявил украинский президент Пётр Порошенко.

«Во время переговоров с премьером Японии господином (Синдзо. — RT) Абэ мы договорились, что будем очень тщательно изучать и взаимно помогать в борьбе с последствиями аварий как на станции Фукусима, так и в Чернобыле», — приводит слова Порошенко УНН

По его словам, была создана совместная украинско-японская группа. Он отметил, что «японское оборудование постоянно поступает на помощь» Украине.

«Специалисты сейчас устанавливают его, и это позволит непрерывно фиксировать интенсивность атмосферных осадков, высоту снежного покрова, температуру, влажность почвы и многие другие показатели, от которых зависит безопасность», — отметил украинский лидер. 

Ранее Порошенко заявил, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции должна превратиться в территорию инновационных технологий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных