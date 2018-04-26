Украина и Япония решили вместе бороться с последствиями аварий в Чернобыле и на Фукусиме

Украина и Япония договорились о совместном изучении и взаимопомощи в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и станции Фукусима. Об этом заявил украинский президент Пётр Порошенко.

«Во время переговоров с премьером Японии господином (Синдзо. — RT) Абэ мы договорились, что будем очень тщательно изучать и взаимно помогать в борьбе с последствиями аварий как на станции Фукусима, так и в Чернобыле», — приводит слова Порошенко УНН.

По его словам, была создана совместная украинско-японская группа. Он отметил, что «японское оборудование постоянно поступает на помощь» Украине.

«Специалисты сейчас устанавливают его, и это позволит непрерывно фиксировать интенсивность атмосферных осадков, высоту снежного покрова, температуру, влажность почвы и многие другие показатели, от которых зависит безопасность», — отметил украинский лидер.

Ранее Порошенко заявил, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции должна превратиться в территорию инновационных технологий.