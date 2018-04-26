Порошенко заявил, что чернобыльская зона должна стать территорией новых технологий

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции должна превратиться в территорию инновационных технологий.

«Сегодня мы должны не только сделать всё, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий. Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений», — написал он в Twitter.

Ранее на Украине сообщили о росте числа туристов в зону отчуждения Чернобыля.

26 апреля 1986 года произошла самая крупная техногенная катастрофа в истории человечества — авария на Чернобыльской атомной электростанции.

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