На Украине сообщили о росте числа туристов в зону отчуждения Чернобыля

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Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак в эфире украинского Пятого канала сообщил о почти трёхкратном росте числа туристов в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.
На Украине сообщили о росте числа туристов в зону отчуждения Чернобыля
  • Reuters

«За последние два года, представьте себе, число туристов, которые приехали в чернобыльскую зону, выросло в три раза», — цитирует Семерака ТАСС.

По его словам, в 2015 году чернобыльскую зону посетили 16 тысяч человек, а в 2017 году уже 43 тысячи человек.

«Наша цель — не забыть о трагедии, об аварии, наша цель — постоянно напоминать людям о том, какая трагедия может случиться в случае неправильного отношения к природе, неправильного отношения к технологиям, в том числе к атомным электростанциям», — пояснил украинский министр.

Ранее стало известно, что Украина запустит свою первую солнечную электростанцию в Чернобыле.

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