На Украине сообщили о росте числа туристов в зону отчуждения Чернобыля
- Reuters
«За последние два года, представьте себе, число туристов, которые приехали в чернобыльскую зону, выросло в три раза», — цитирует Семерака ТАСС.
По его словам, в 2015 году чернобыльскую зону посетили 16 тысяч человек, а в 2017 году уже 43 тысячи человек.
«Наша цель — не забыть о трагедии, об аварии, наша цель — постоянно напоминать людям о том, какая трагедия может случиться в случае неправильного отношения к природе, неправильного отношения к технологиям, в том числе к атомным электростанциям», — пояснил украинский министр.
Ранее стало известно, что Украина запустит свою первую солнечную электростанцию в Чернобыле.