Украина запустит свою первую солнечную электростанцию в Чернобыле

Украина готовится запустить на территории Чернобыльской АЭС свою первую солнечную электростанцию. Об этом сообщает AFP.

«Эта солнечная электростанция может удовлетворить потребности «посёлка среднего размера», или около 2000 квартир», — заявил глава украинско-немецкой компании Solar Chernobyl Евгений Варягин.

По его словам, солнечная установка должна заработать в течение нескольких недель.

Отмечается, что новая электростанция мощностью 1 мегаватт находится всего в ста метрах от нового «саркофага», который закрыл взорвавшийся в 1986 году реактор Чернобыльской АЭС.

Ранее сообщалось, что в Чернобыле запустят завод по переработке радиоактивных отходов.