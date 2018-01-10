Украина запустит свою первую солнечную электростанцию в Чернобыле

Короткая ссылка
Украина готовится запустить на территории Чернобыльской АЭС свою первую солнечную электростанцию. Об этом сообщает AFP.

«Эта солнечная электростанция может удовлетворить потребности «посёлка среднего размера», или около 2000 квартир», — заявил глава украинско-немецкой компании Solar Chernobyl Евгений Варягин.

По его словам, солнечная установка должна заработать в течение нескольких недель.

Отмечается, что новая электростанция мощностью 1 мегаватт находится всего в ста метрах от нового «саркофага», который закрыл взорвавшийся в 1986 году реактор Чернобыльской АЭС.

Ранее сообщалось, что в Чернобыле запустят завод по переработке радиоактивных отходов.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119