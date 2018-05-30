Премьер Украины объяснил миграцию украинцев из страны туризмом
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- Reuters
Об этом сообщает «112 Украина».
Данное заявление он сделал, отвечая на вопрос девочки в рамках заседания, посвящённого защите прав детей.
«Они просто путешествуют», — сказал Гройсман, когда ребёнок спросил, чем можно
объяснить то, что граждане Украины решают переехать в другую страну.
Он также уточнил, что хотел бы, чтобы уехавшие из страны украинцы вернулись обратно.
Ранее в правительстве Литвы заявили, что власти страны решили ввести квоты для зарубежных работников из-за наплыва украинцев, желающих устроиться на работу.