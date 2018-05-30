Премьер Украины объяснил миграцию украинцев из страны туризмом

Короткая ссылка
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что люди всё чаще уезжают из страны, так как «они просто путешествуют».
Премьер Украины объяснил миграцию украинцев из страны туризмом
  • © Alexander Demianchuk
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина».

Данное заявление он сделал, отвечая на вопрос девочки в рамках заседания, посвящённого защите прав детей.

«Они просто путешествуют», — сказал Гройсман, когда ребёнок спросил, чем можно
объяснить то, что граждане Украины решают переехать в другую страну.

Он также уточнил, что хотел бы, чтобы уехавшие из страны украинцы вернулись обратно.

Ранее в правительстве Литвы заявили, что власти страны решили ввести квоты для зарубежных работников из-за наплыва украинцев, желающих устроиться на работу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить