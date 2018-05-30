Премьер Украины объяснил миграцию украинцев из страны туризмом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что люди всё чаще уезжают из страны, так как «они просто путешествуют».

Об этом сообщает «112 Украина».

Данное заявление он сделал, отвечая на вопрос девочки в рамках заседания, посвящённого защите прав детей.

«Они просто путешествуют», — сказал Гройсман, когда ребёнок спросил, чем можно

объяснить то, что граждане Украины решают переехать в другую страну.

Он также уточнил, что хотел бы, чтобы уехавшие из страны украинцы вернулись обратно.

Ранее в правительстве Литвы заявили, что власти страны решили ввести квоты для зарубежных работников из-за наплыва украинцев, желающих устроиться на работу.