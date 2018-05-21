В Литве заявили об увеличении потока приезжающих за работой в страну украинцев
Об этом пишет Delfi.
По данным ведомства, за первый квартал 2018 года иностранцам было выдано почти 16,9 тыс. виз или видов на жительство, что в два с половиной раза больше, чем в 2017 году. За первые четыре месяца прошлого года в Литву прибыли чуть более 7 тыс. иностранцев.
«За первый квартал этого года в Литву прибыли более 11,3 тыс. украинцев, в 2017 году — почти 3,6 тыс.», — указывает издание.
Ранее в правительстве Литвы заявили, что власти страны решили ввести квоты для зарубежных работников из-за наплыва украинцев, желающих устроиться на работу.
В январе 2018 года сообщалось, что число приехавших работать в Литву украинцев увеличилось вдвое в 2017 году.