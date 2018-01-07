Число приехавших работать в Литву украинцев увеличилось вдвое в 2017 году

Вдвое больше украинцев приехали на заработки в Литву в 2017 году.

Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на Департамент миграции Литвы.

Отмечается, что если в 2016 году трудовую визу или вид на жительство на основании наличия рабочего места получили около 10 тыс. украинцев, то в 2017 году их выдали уже примерно 20 тыс. граждан Украины.

«Чаще всего украинцы устраиваются на места водителей грузового транспорта дальнего следования, бетонщиков, каменщиков, специалистов по отделочным работам, монтажников корпусов кораблей, сварщиков», — указывает издание.

Ранее министр социальной политики Польши Элжбета Рафальская заявила, что в стране подавляющее большинство официальных разрешений на работу, которые выдают гражданам стран — нечленов ЕС, получают украинцы.