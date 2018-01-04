В Польше заявили, что украинцы больше всех получают официальных разрешений на работу в стране

Министр социальной политики Польши Элжбета Рафальская заявила, что в стране подавляющее большинство официальных разрешений на работу, которые выдают гражданам стран — нечленов ЕС, получают украинцы.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Если речь идёт о гражданах Украины, то выдаём им 85% разрешений на работу и регистрируем 95% заявлений (о намерении трудоустройства)», — заявила она.

По словам министра, кроме украинцев в Польшу едут, чтобы официально трудоустроиться, граждане Белоруссии, Молдавии, Индии, Непала, Турции, Армении, Китая и Вьетнама.

По указанной главой ведомства статистике, за 2017 год Польша выдала около 250 тыс. разрешений на работу для иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз. Чаще всего они заняты в сельском хозяйстве, строительстве, на промышленном производстве, транспорте, в торговле, гастрономии и домашних хозяйствах.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинцы «спасают польскую экономику».