«Удар по команде Порошенко»: как МВФ вынуждает Киев создать антикоррупционный суд на условиях Запада

Международный валютный фонд (МВФ) настоятельно рекомендует Украине исключить из закона о Высшем антикоррупционном суде поправку, которая может позволить чиновникам высшего ранга уйти от ответственности. Об этом заявила глава фонда Кристин Лагард по итогам телефонной беседы с президентом страны Петром Порошенко. Ранее в МВФ подчёркивали, что без создания судебного органа по борьбе с коррупцией Киев не получит транш в размере $1,9 млрд. Источники RT в окружении главы украинского государства отмечают, что пока решение о том, как реагировать на требование Запада, не принято.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард настоятельно рекомендовала руководству Украины удалить из закона о создании Высшего антикоррупционного суда поправку, которая может помочь ряду высокопоставленных фигурантов уголовных дел избежать ответственности. Об этом глава МВФ заявила после беседы с украинским президентом Петром Порошенко.

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«Сейчас парламенту важно оперативно одобрить внесённый президентом дополнительный закон для официального учреждения суда, а также принять необходимые поправки, чтобы восстановить нормы, содержавшиеся в законопроекте, прошедшем первое чтение, — о том, что Высший антикоррупционный суд будет рассматривать все дела в своей юрисдикции, включая все апелляции на соответствующие решения судов первой инстанции», — говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ, которое было опубликовано на сайте фонда.

Напомним, что 1 марта 2018 года Верховная рада приняла законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Вслед за этим Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготовило к рассмотрению дела о коррупции против 130 чиновников высшего звена. 7 июня Рада проголосовала за законопроект о Высшем антикоррупционном суде во втором чтении, а 13 июня он был опубликован в официальном издании парламента — газете «Голос Украины». Однако в тексте появилась неожиданная поправка, которая давала возможность ряду высокопоставленных фигурантов дел о коррупции избежать уголовной ответственности. В одной из норм законопроекта было указано, что решения по всем делам о коррупции, открытым НАБУ до начала работы нового судебного органа, можно обжаловать в суде общей юрисдикции.

Пётр Порошенко

© Valentyn Ogirenko / Reuters

Поправка, отсутствующая в тексте, за который голосовали парламентарии в первом чтении, вызвала недовольство народных избранников. Источник RT в партии «Народный фронт» отметил, что суды общей юрисдикции на Украине не самостоятельны и подконтрольны президентскому окружению. В своей колонке в газете «Украинская правда» Мустафа Найем, депутат Рады от Блока Петра Порошенко, написал, что нововведение может помочь целому ряду приближённых к президенту людей избежать уголовного преследования.

Тем не менее Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде в той редакции, которая вызвала множество критических замечаний парламентариев.

В МВФ неоднократно подчёркивали, что судьба пятого кредитного транша от фонда в $1,9 напрямую зависит от создания на Украине специализированного независимого суда по борьбе с коррупцией. Таким образом, как отмечают эксперты, если поправку не отменят, это поставит под угрозу получение денег Киевом.

«Чёткое послание от МВФ»

Источник RT в Министерстве финансов Украины отметил, что, если пожелание Международного валютного фонда не будет учтено и транш не будет выделен, страну ждёт тяжёлый экономический кризис с масштабными акциями протеста.

«Мы получили чёткое послание от МВФ. Если парламент не примет законопроект о создании Антикоррупционного суда и не откажется от поправки, то никаких денег фонд и другие кредиторы стране не выделят. Это спровоцирует девальвацию и инфляцию этой осенью. Социальных протестов в таком случае не избежать», — рассказал он.

По мнению источника RT в партии «Самопомощь», «Киев стал жертвой своей же собственной попытки обмануть чиновников из МВФ».

«Украинское руководство и депутаты не скрывают, что считают представителей фонда недалёкими и глупыми. Их якобы можно обманывать. Но на самом деле руководители МВФ прекрасно понимают, с кем имеют дело. Поэтому они не дадут денег до тех пор, пока руководство страны не выполнит взятые на себя обязательства», — сообщил собеседник RT.

Кристин Лагард и Пётр Порошенко

© Valentyn Ogirenko / Reuters

Источник RT, близкий к окружению Порошенко, заявил, что в администрации украинского президента пока «не знают, как реагировать на заявление Лагард», которое поставило руководство Украины перед трудноразрешимой дилеммой.

«В администрации президента пока не придумали, что делать с обращением главы МВФ. Поэтому законопроект о создании Антикорупционного суда вчера не внесли в повестку дня Верховной рады. Выбор сложный. С одной стороны, утверждение законопроектов по требованию МВФ приведёт к развалу системы «политических гарантий», когда руководство страны может обеспечить безопасность высших чиновников, попавших под подозрение в коррупции. С другой — отсутствие кредитов МВФ ухудшит финансовое положение населения и негативно отразится на рейтинге президента перед выборами главы государства в марте следующего года», — сказал источник RT.

«Позиции Порошенко будут ослаблены»

Директор Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов также отметил, что окончательное решение по поводу требований МВФ будет непростым.

«МВФ требует отменить ключевую поправку, связанную с законом об антикоррупционном суде. В Киеве понимают, что сейчас на разных стадиях расследования существуют десятки уголовных дел в отношении чиновников Украины. Это экс-глава налоговой службы Роман Насиров и бывшие депутаты Рады. Если поправка будет отменена, все они уже сейчас могут оказаться за решёткой, поэтому для власти это жизненно важный аспект», — утверждает Денисов.

По его словам, отмена поправки будет означать удар по команде Порошенко.

«Люди, в отношении которых заведены уголовные дела, составляют ближайшее окружение нынешнего президента, и, если их дела начнёт рассматривать антикоррупционный суд, их посадят в тюрьму. И тогда позиции Порошенко будут существенно ослаблены», — рассуждает эксперт.

Секретарь совета общественного контроля НАБУ Галина Янченко требует лишить ряд депутатов Рады неприкосновенности в ходе протеста в Киеве.

© Valentyn Ogirenko / Reuters

Эксперт считает, что поправка всё же будет принята под давлением Запада, однако до выборов президента весной 2019 года не начнёт работать сам антикоррупционный суд.

«Власть будет делать всё, чтобы максимально замедлить начало работы антикоррупционного суда. Это можно мотивировать, например, отсутствием средств на его открытие. И только после выборов, когда Порошенко удастся сохранить власть, ему уже станет не жалко терять многих людей из элиты и он будет готов к посадке в тюрьму части из них», — добавил Денисов.

При этом, по словам эксперта, Украина в итоге получит очередной транш МВФ, так как в противном случае страну ждёт обвал экономики.

«Без этого транша Украину ждёт колоссальный бюджетный дефицит. Уже сейчас государство с трудом выполняет свои обязательства перед бюджетниками. Если кредит не выдадут, то Украине придётся объявлять дефолт, а этого пока никто не хочет», — заключил специалист.

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский также выразил мнение, что Высший антикоррупционный суд в итоге создадут, однако заработает он только после выборов президента.

«У Украины просто нет другого выхода. Киев сейчас находится в сложном положении и зависим от траншей МВФ, поэтому на определённые уступки он пойдёт», — сказал эксперт.

По его словам, Украина не останется без поддержки Запада, так как Европе не нужен развал этой страны.

«До тех пор, пока канцлером остаётся Ангела Меркель, Запад в той или иной степени будет поддерживать Украину. Без денег МВФ ситуация в украинской экономике станет почти катастрофической. Дело в том, что если ситуация в Киеве обрушится, то это будут воспринимать в первую очередь как провал политики главы немецкого правительства. Внутри самой Украины это понимают, а потому и ведут торг с Западом», — рассуждает Неменский.

При этом эксперт полагает, что принятие закона об антикоррупционном суде скажется на избирательной компании, которая идёт на Украине.

«Порошенко, с одной стороны, будет использовать этот факт в свою пользу, доказывая обществу, что он выполнил свои обещания и занимается борьбой с коррупцией. Но, с другой стороны, принятие этого закона поставит в неловкое положение значительную часть украинской элиты, которая будет недовольна данным фактом, что ослабит влияние на неё Порошенко», — уверен специалист.

По его словам, у действующего главы Украины в принципе мало шансов пройти во второй тур.

«У Порошенко, правда, сохраняется возможность остаться у руля страны полузаконным путём — с помощью эскалации насилия в Донбассе и введения военного положения. Но для этого нужна поддержка элиты, а она от политика всё более отдаляется, в том числе и из-за ситуации с Высшим антикорупционным судом», — пояснил Неменский.