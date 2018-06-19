Порошенко внёс в Раду законопроект о создании антикоррупционного суда

Президент Украины Пётр Порошенко внёс на внеочередное рассмотрение в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Президент Пётр Порошенко в соответствии со ст. 93 и ч. 2 ст. 125 Конституции Украины внёс на рассмотрение Верховной рады проект закона Украины «Об образовании Высшего антикоррупционного суда», — говорится в сообщении.

Украинский лидер обозначил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения на пленарном заседании Верховной рады.

«Цель закона — выполнение требований Конституции Украины, закона Украины «О Высшем коррупционном суде», а также закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда», — отмечается в заявлении.

Ранее Пётр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

Создание антикоррупционного суда было одним из главных требований Европарламента к Украине и условием перевода стране транша в €1 млрд.