Порошенко внёс в Раду законопроект о создании антикоррупционного суда
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Об этом сообщается на сайте главы государства.
«Президент Пётр Порошенко в соответствии со ст. 93 и ч. 2 ст. 125 Конституции Украины внёс на рассмотрение Верховной рады проект закона Украины «Об образовании Высшего антикоррупционного суда», — говорится в сообщении.
Украинский лидер обозначил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения на пленарном заседании Верховной рады.
«Цель закона — выполнение требований Конституции Украины, закона Украины «О Высшем коррупционном суде», а также закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда», — отмечается в заявлении.
Ранее Пётр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.
Создание антикоррупционного суда было одним из главных требований Европарламента к Украине и условием перевода стране транша в €1 млрд.