Порошенко внёс в Раду законопроект о создании антикоррупционного суда

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко внёс на внеочередное рассмотрение в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.
Порошенко внёс в Раду законопроект о создании антикоррупционного суда
  • © Maxym Marusenko
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Президент Пётр Порошенко в соответствии со ст. 93 и ч. 2 ст. 125 Конституции Украины внёс на рассмотрение Верховной рады проект закона Украины «Об образовании Высшего антикоррупционного суда», — говорится в сообщении.

Украинский лидер обозначил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения на пленарном заседании Верховной рады.

«Цель закона — выполнение требований Конституции Украины, закона Украины «О Высшем коррупционном суде», а также закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда», — отмечается в заявлении.

Ранее Пётр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

Создание антикоррупционного суда было одним из главных требований Европарламента к Украине и условием перевода стране транша в €1 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить