Европарламент назвал условие получения Украиной €1 млрд

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В Европейском парламенте назвали условие, при котором Украина получит одобренную ранее макрофинансовую помощь в размере €1 млрд.
Европарламент назвал условие получения Украиной €1 млрд
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Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Отмечается, что украинские власти получат данную сумму в своё распоряжение двумя траншами в течение 2,5 лет, при этом страна должна будет принять жёсткие антикоррупционные меры, в частности создать Антикоррупционный суд, который должен начать действовать до начала выплат.

«Депутаты Европарламента настаивают на том, что выделение кредита зависит от эффектности борьбы с коррупцией и, в частности, создания специализированного Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», — указывается в сообщении.

Следить за выполнением данных условий будет как сама Венецианская комиссия, так и Европейская служба внешних связей. Если украинские власти не достигнут прогресса в вопросе борьбы с коррупцией и создания суда, то выделение средств может быть приостановлено или вовсе прекращено.

Ожидается, что Совет Европы одобрит программу выделения микрофинансовой помощи 26 июня.

Ранее сообщалось, что Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данное решение Европарламента.

11 июня украинский лидер Пётр Порошенко во время встречи со студентами подписал закон «О Высшем антикоррупционном суде».

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